Зміни шкірного покриву часто ігноруються, проте вони можуть свідчити про наявність серйозних захворювань. Медики назвали низку недуг, які ховаються за хворою шкірою.
Так, поява пухирів, виразок і тріщин на шкірі ніг може сигналізувати про розвиток діабету. Однак при цьому все одно варто регулярно зволожувати шкірний покрив обличчя і тіла.
При появі целіакії, що порушує функціонування тонкого кишечника, пацієнтів можуть не турбувати внутрішні болі. Однак на розвиток недуги вказує патологія шкіри – сверблячі пухирці в зоні ліктів, колін і сідниць. Також інші хвороби кишечника характеризуються появою тріщин і вузликів на поверхні.
Хворі, які страждають на ревматоїдний артрит, часто помічають зміну шкірного покриву в місцях, уражених артритом. Зокрема сюди відноситься витончення шкіри на руках.
Медики відзначають, що шкірні висипання, що не проходять довгий час, свідчать про хвороби щитовидної залози. Тому настирливі запалення шкіри повинні ставати причиною занепокоєння.
Варто відзначити, що 20% пацієнтів, які страждають на гепатит С, спостерігають на своїй шкірі виникнення васкуліту і червоного плоского лишаю.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»