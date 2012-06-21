Британські і норвезькі вчені назвали найбільш придатну їжу для попередження появи шлунково-кишкових захворювань, в тому числі і раку. Дослідження опубліковане в Nature Communications, повідомляє Уорікський університет (Великобританія).
Гранати, червоні сорти винограду, груші, гриби, сочевиця, соя і зелений горошок особливо ефективні для профілактики шлунково-кишкових захворювань.
Ця їжа, відзначають вчені, позитивно впливає на Аутофагію (поглинання клітиною власних шкідливих компонентів), запобігаючи розвитку запальних процесів в організмі.
До таких висновків автори прийшли, з'ясувавши причини, що впливають на нормальний механізм аутофагії. Вчені виявили білок Kenny, з яким пов'язана регуляція цього процесу. Коли аутофагія не функціонує належним чином, такий протеїн накопичується і провокує запалення.