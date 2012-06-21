Обліпихове, журавлинове, горобинове і сливове варення допомагають зміцнити імунну систему.
Про це повідомляють Новости Ю.
Обліпихове варення багате на вітамін С. Ягоди обліпихи містять фітонциди, які успішно знешкоджують хвороботворні мікроби.
Журавлинне варення особливо корисно для людей, які мають проблеми з серцем, а також людям «зі слабким шлунком». Також відомо, що журавлина знижує тиск та вміст холестерину в крові та запобігає виникненню виразок шлунку.
Варення з горобини чорноплідної може допомогти при перепадах тиску, підвищити імунітет і зняти напругу.
Сливове варення особливо корисне при тромбозах і багате на вітамін Р. Крім того, воно допомагає зміцнити стінки судин та капілярів.