Досі щось подібне дітлахи зустрічали хіба у пригодницьких фільмах чи книжках. А тепер змогли пережити все в реальності. Уявляєте? Вони перетворилися на піратів, які несподівано опинилися на безлюдному острові. А ця загадкова територія, як водиться, приховала від них чимало таємниць, серед них така: на острові Папуги Жако закопано і ретельно замасковано скарб. Щоб його відшукати, діти за законами жанру про шукачів скарбів розділилися на дві команди, які потім намагалися якомога швидше першими знайти схованку. А зробити це було непросто: малі пірати долали перешкоди, збирали кокоси, наповнювали на швидкість пляшки водою, намагалися влучити повітряними кулями в ціль.
Саме таку цікаву розважальну програму для дітей правоохоронців влаштували відділ ювенальної поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області та профспілка співробітників поліції Донеччини на узбережжі Азовського моря. Пройшовши різноманітні конкурси, завдання та естафети, малі шукачі скарбів натрапили на подарунки і солодощі. А найбільшим скарбом стали отримані яскраві позитивні емоції й незабутні враження від перебування на загадковому острові Папуги Жако.