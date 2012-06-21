Скоро зима і в усіх нас виникнуть проблеми з імунітетом, потрібно багато вітамінів. Але багато з нас знищують його своїми шкідливими звичками, на які часто ніхто не звертає уваги.
Медики назвали чииники, які руйнують імунну систему людини:
Недосипання
Саме під час сну працює та частина імунної системи, яка протидіє вірусам і бактеріям.
Тому якщо ви спите менше часу, ніж потрібно, імунітет не встигає знешкодити віруси і бактерії. Тому спати людині потрібно не менше 7 годин на день.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які продукти потрібно їсти чоловікам
Сидячий спосіб життя
Якщо ви недостатньо активні, це дуже погано позначається на вашому імунітеті. За статистикою, люди, які ведуть сидячий спосіб життя, хворіють на 42% частіше, ніж люди, які займаються спортом.
Самотність
Трохи несподівано, але це правда. Коли ви самотні, організм виділяє гормон норадреналін. Він у кризових ситуаціях відповідає за генерацію білих кров'яних тілець, які допомагають затягуватися ранам. Але якщо цей гормон буде виділятися занадто довго, то почне блокувати деякі дії імунної системи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вживаєте менше солі, живете довше
Стрес
Саме стресові ситуації підривають роботу імунної системи, і під час них вона практично не працює. Тому, якщо у вас постійний стрес, то і ймовірність захворіти сильно підвищується.
Алкоголь
Алкогольні напої знижують ефективність боротьби білих кров'яних тілець з вірусами та інфекціями. Навіть якщо пити не часто, але багато, то це дуже сильно позначиться на вашому імунітеті.
Антибіотики
Головне – пам'ятати: антибіотики можна приймати, тільки якщо скаже лікар. Бо антибіотики практично вбивають ваш імунітет, і після них треба довго його відновлювати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медики знайшли ефективніший спосіб з лікування раку