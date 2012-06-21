Фонд держмайна в 2018 році планує продати «Одеський припортовий завод», «Центренерго», «Турбоатом», шість енергетичних компаній, «Аграрний фонд», «Державну продовольчо-зернову корпорацію України» і низку об’єктів малої приватизації, інформує еizvestia.com.
На ОПЗ вже завершено інвентаризацію, і стартову ціну підприємства визначать в листопаді.
У грудні може початися прийом заявок від потенційних інвесторів, щоб на весну 2018 роки вийти на безпосередній продаж.
Продаж «Центренерго» має відбутися навесні 2018 року. За даним підприємству визначено радника – це польський філія Ernst & Young.
У наступному році планується також продаж пакетів акцій Миколаївської, Дніпровської, Херсонської ТЕЦ, а також Запоріжжяобленерго, Миколаївобленерго, Тернопільобленерго, Харківобленерго, Хмельницькобленерго, Черкасиобленерго.
У Фонді держмайна розраховують виконати план надходжень від приватизації в 2018 році в розмірі 22 мільярдів гривень.