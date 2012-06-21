«Люди, звільнені з полону, мають протягом шести місяців з моменту звільнення звернутися із заявою до управління соціального захисту населення за місцем постійної чи тимчасової реєстрації», – повідомив заступник голови Державної служби України у справах ветеранів і учасників АТО Вячеслав МАРЧЕНКО, під час інтерв’ю з журналістом «Урядового кур'єра». Він пояснив: «До заяви додається копія документа, що посвідчує особу, чи посвідчення особи без громадянства, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Особи, внесені до списку, сформованого СБУ, отримають компенсацію за перебування в полоні, передбачену постановою Кабінету Міністрів № 38 від 31.01.2018 «Деякі питання соціальної підтримки осіб, звільнених з полону» визначено порядок виплати одноразової грошової допомоги розміром 100 тисяч гривень».
Коментарі (0)
Написати коментар
Архів публікацій
-
президент україни
-
Урядовий портал
-
УКРІНФОРМ
-
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
-
урядова гаряча лінія 1545
-
ДЕРЖБЮДЖЕТ 2017
-
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ