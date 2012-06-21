Вчора на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали низку перейменувань столичних топонімів.
Зокрема: уточнено назву «Парк відпочинку Оболонь в урочищі Наталка». Відтепер він — «Парк Наталка».
Також перейменовано сквер Андрія Іванова (між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка і Бутишевим провулком) на сквер Латвійський. А парк Дружби Народів на парк «Муромець».
Депутати перейменували сквер між вулицями Жилянська, Короленківська і Тарасівська іменем Димитра Пешева. А скверу на вулиці Січових Стрільців, 27 отримав назву — «Канадський»
Перейменовано такі вулиці:
- вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському районі;
- вулицю Кіровоградську в Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Володимира Брожка;
- міст Московський міст на Північний міст в Оболонському районі Києва;
- провулок Панфіловців на провулок Йова Борецького у Печерському районі.
Також за ініціативи заступника міського голови — секретаря Київради Володимира Прокопіва перейменовано вулицю Ванди Василевської у Шевченківському районі на вулицю Богдана Гаврилишина.
«Насправді, Богдан Гаврилишин вже давно більше, ніж видатний громадський діяч. Він – геніальний представник нової генерації українців. Зважаючи на це, ми перейменовуємо вулицю Ванди Василевської на честь Богдана Гаврилишина. Тим паче, таку ідею підтримують самі кияни. Адже протягом двох місяців на сайті КМДА тривало громадське обговорення щодо відповідного перейменування. І таку ідею підтримали 769 осіб із 955», – зазначив Володимир Прокопів.
Депутати повернули історичні назви Комсомольському масиву та мікрорайону Чапаївка. Тепер вони називатимуться «Північно-Броварський» масив та мікрорайон «Віта-Литовська».Також вулиці Сєдовців у Печерському районі повернуто історичну назву — Омелютинська.
Депутати Київради також змінили назви деяких провулків та вулиць, аби привести їхні назви відповідно до вимог українського правопису:
♦ провулок Овражний — провулок Яровий (Солом’янський район);
♦ вулиця Огуречна — вулиця Огіркова (Подільський район);
♦ вулиця Охотська — вулиця Мисливська (Голосіївський район);
♦ провулок Охотський — провулок Мисливський (Голосіївський район);
♦ вулиця Лагерна — вулиця Табірна (Шевченківський район);
♦ вулиця Молдавська — вулиця Молдовська (Шевченківський район);
♦ провулок Іпсилантієвський — провулок Іпсилантіївський (Печерський район);
♦ провулок Бутишев — провулок Бутишів (Печерський район);
♦ провулок Микильський — провулок Микільській (Печерський район).
Також було присвоєно безіменній площі між вулицями Жилянська, Велика Васильківська та Фізкультури, назву «Троїцька».