Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (законопроект № 6327), повідомляє газета «Все про бухгалтерський облік».
За цим Законом держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів держбюджету надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.
У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів держбюджету необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних із наданням:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
5) паліативної медичної допомоги;
6) медичної реабілітації;
7) медичної допомоги дітям до 16 років;
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Програмою медичних гарантій визначається перелік та обсяг медичних послуг, лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів держбюджету.
Обсяг коштів держбюджету, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно буде визначатись у законі України про Державний бюджет України як частка ВВП (у відсотках) у розмірі не менш ніж 5 відсотків ВВП України.