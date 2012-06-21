Людський організм надзвичайно досконалий, він практично завжди вказує нам на те, що починаються проблеми зі здоров'ям. Тільки ми не завжди вміємо або не хочемо їх помічати.
Через згубний спосіб життя та інші несприятливі фактори поступово погіршується здоров'я печінки. З'являються симптоми, що попереджають про проблеми зі здоров'ям, тільки найчастіше ми не надаємо їм особливого значення або приймаємо за тимчасове нездужання.
А дарма.
Отже, які ознаки говорять про збої в роботі печінки:
Постійна втома
Якщо ви часто і швидко втомлюєтеся, це може бути ознакою того, що ваша печінка переповнена токсинами. Таку реакцію провокує порушення обмінних процесів, з якими печінка через збій не справляється в повній мірі.
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Несподівана прибавка в вазі
Якщо людина правильно харчується і стежить за кількістю споживаних калорій, але при цьому все одно набирає зайві кілограми, час подумати про те, що щось не так з печінкою. Скупчення токсинів не дає печінці добре засвоювати жири, заважає їх переробляти і виводити з організму.
Алергічні реакції
Печінка має здатність виробляти антитіла, які вміють виявляти і усувати алергени. При накопиченні в органі токсинів, його здатність до очищення знижується, в організмі накопичується надмірна кількість гістаміну. В результаті можуть з'явитися головний біль, закладеність носа, свербіж.
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Неприємний запах тіла і надмірне потовиділення
Надлишок токсинів в печінці призводить до «перегріву» організму. Підвищене потовиділення є наслідком його спроб відрегулювати температуру. Надлишкова пітливість ж викликає і неприємний запах.
Металевий присмак у роті
Скупчення в організмі надлишкової кількості важких металів через те, що печінка не справляється з функцією фільтрації крові, призводить до того, що в порожнині рота ви починаєте відчувати смак заліза.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»