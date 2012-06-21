Президент Володимир Зеленський відгукнувся на заклики представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг», що запроваджують електронний чек. Глава держави ініціював запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб — підприємців (ФОП) усіх категорій, окрім ризикових (скажімо ювелірного бізнесу), терміном на два роки. Це має сприяти поліпшенню умов ведення бізнесу для малих підприємців.
В Офісі Президента відбулися консультації з експертами, представниками підприємців, народними депутатами — співголовами міжфракційного депутатського об’єднання «За ФОПів» та представниками Кабінету Міністрів задля формування спільної позиції щодо політики в галузі малого підприємництва. Державна податкова служба всім охочим повинна надати вже з 1 січня 2020 року мобільний додаток для електронних чеків на безкоштовне тестування. За словами Володимира Зеленського, це необхідно, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві. Президент виступив за те, щоб протягом першого року чинності законів відповідальність за неправильне ведення звітів було пом’якшено.
Глава держави запропонував створити координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з поліпшення умов для бізнесу. На його думку, це дасть змогу полегшити умови ведення бізнесу для малих підприємців і сприяти ефективній боротьбі з тими великими компаніями, які використовують спрощену систему оподаткування для ухилення від сплати податків.
Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів зазначила, що протестні настрої спричинено здебільшого поганою поінформованістю підприємців про норми ухвалених у парламенті законів, а також навмисними маніпуляціями й перекручуванням. Вона наголосила, що ці закони спрямовано не проти фізичних осіб-підприємців, а проти великого бізнесу, який оформлює свою діяльність як групу ФОПів, зменшуючи обсяг сплати податків.
«Підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів за шалені гроші, хоч насправді такого обов’язку немає — достатньо буде завантажити собі на телефон безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба. Електронні чеки для ФОПів запроваджуються лише з 2021 року. Тому ті, хто лякає малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють ними», — підкреслила Юлія Ковалів.
Вона акцентувала, що ФОПам фактично гарантовано незмінність умов ведення бізнесу. А народні депутати з об’єднання «За ФОПів» уже готують законодавчі ініціативи щодо захисту інтересів малих підприємців. Зокрема вони працюватимуть над переведенням в електронну форму звітності для ФОПів, спрощенням податкового адміністрування тощо.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»