Американські протитанкові комплекси Javelin отримають найбільш боєздатні і навчені підрозділи ЗСУ.
Про це в інтерв’ю "Апострофу" розповів військовий експерт Сергій Згурець.
«Я думаю, що американська сторона буде приділяти навчанню дуже велику увагу, адже будь-який збій у використанні Javelin на полі бою Росія обов’язково використає, щоб, з одного боку, звинуватити Америку в роздуванні ситуації на Донбасі (хоча реальна вина за наші проблеми лежить саме на Російській Федерації, і ми візьмемо будь-яку допомогу, яка дозволить поставити росіян на місце). З іншого боку, якщо відбудуться якісь негаразди з Javelin, то Москва кине пропагандистську машину роздувати скандал про те, що українці не можуть використовувати технологічну зброю. Всі ці ризики добре розуміють як українська, так і американська сторона», – зазначив експерт.
Виходячи з цього військовий експерт робить припущення про підрозділи ЗСУ, які першими отримають американську зброю.
«Я думаю, що Javelin отримають елітні підрозділи Збройних Сил України, зокрема, сили спеціальних операцій, десантно-штурмові війська, які на практиці покажуть, як Javelin впораються з найсучаснішими російськими танками», – наголосив Cергій Згурець.