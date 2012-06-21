ПАТ “Укрзалізниця” скасує 10 непопулярних потягів внутрішньоукраїнського сполучення. Про це на прес-конференції повідомив в.о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов, передає УНІАН.
Вже з наступного тижня поїзди курсуватимуть в Україні за новим графіком, і в ньому не знайшлося місця відразу для десятка популярних маршрутів. Що ж робити, якщо ваш поїзд відмінили, і як дістатися до місця призначення?
В «Укрзалізниці» кажуть, що з нового залізничного сезону вирішили запустити десять нових складів, які раніше не курсували країною. Наприклад, Івано-Франківськ – Костянтинівка, Одеса – Яремче або Ковель – Харків. Від інших десяти довелося відмовитися.
«За існуючими напрямками ми провели оптимізацію графіка. Ми скасовуємо деякі поїзди, які не користувалися попитом. Замість них ми пропонуємо альтернативні варіанти проїзду пасажирів», – розповів Євген Кравцов, в. о. голови правління «Укрзалізниці».
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Згідно з презентацією, з призначенням нових маршрутів скасують такі поїзди:
♦ № 767/768 Київ – Луцьк (альтернативний поїзд № 98/97 Київ – Ковель);
♦ № 757/758 Київ – Могилів-Подільський (альтернативний поїзд № 341/342, 47/48 Москва – Кишинів);
♦ №327/328 Суми – Зернове (пасажири можуть користуватися поїздами з пересадкою на станції Конотоп);
♦ № 686/685 Одеса – Ізмаїл (альтернативний поїзд № 146/145 Київ – Ізмаїл);
♦ №409/410 Харків – Лисичанськ (альтернативні поїзда № 609/610 Харків – Лисичанськ, № 46/45 Ужгород – Лисичанськ);
♦ № 221/521-522/222 Київ, Житомир – Білгород-Дністровський річний (альтернативний маршрут № 248/247 Одеса – Київ, Житомир);
♦ № 127/128 Харків – Бахмут (альтернативний поїзд № 96/95 Маріуполь – Бахмут);
♦ № 793/794 Харків – Їм. Т. Шевченка (альтернативний поїзд № 127/128 Харків – Ковель);
♦ № 90/89 Жмеринка – Москва (встановлюється курсування причіпних вагонів Жмеринка – Москва в складі поїзда № 56/55 Хмельницький – Москва).
Нагадаємо, УЗ також призначила на новорічні і різдвяні святкові дні додаткові рейси швидкісних поїздів Інтерсіті+ з Києва в Тернопіль і Запоріжжя.