Стан нашого здоров'я має прямий зв'язок з продуктами, які ми вживаємо. Це стосується і стану суглобів. У цій статті ми поговоримо про те, які продукти необхідно вживати, щоб зменшити біль у суглобах.
Щоб знизити кількість фосфатів в організмі, корисними будуть вишні, абрикоси, інжир, яєчні жовтки, зелені овочі. Корисно вживати в їжу продукти, багаті магнієм – він знижує засвоєння фосфору. До таких продуктів відносяться: курага, родзинки, чорнослив, фініки, гречаний мед, какао, гречка і вівсянка, висівки. Разом з тим, необхідно споживати в їжу кальцій і природний фосфор, так як вони необхідні для кісток.
Ці елементи містяться в таких продуктах: нежирний твердий сир, кисломолочні продукти, нежирне молоко. Для того щоб у міжсуглобній рідині не знижувалася кількість гіалуронової кислоти, необхідно вживати в їжу продукти, багаті мукополісахаридами. До цих продуктів відносяться морські водорості, креветки, мідії та інші морепродукти, а також кістки і хрящі птахів і риби, тобто ті продукти, з яких зазвичай готують холодець і бульйони.
На жаль, в більшості випадків господині звикли ці продукти видаляти з їжі. Часто вони викидають риб'ячі голови і курячі лапи, вважаючи за краще залишати тільки м'ясо. Та й взагалі, натуральне м'ясо звикли замінювати фаршем і зручними напівфабрикатами. А з риб'ячої голови, наприклад, можна зварити не тільки смачну, але і корисну для суглобів юшку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»