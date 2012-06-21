Вчені з’ясувуали, що деякі продукти можуть допомогти чоловічій силі. Ось, що потрібно їсти для того, щоб бути завжди в тонусі.
Збережіть собі цей список продуктів, щоб вживати їх якомога частіше:
Морепродукти
Устриці багаті на цинк, який активізує вироблення статевих гормонів. Тому еректильні властивості покращуються, якщо регулярно їсти їх. Якщо ви любите рибу – віддайте перевагу сьомзі, скумбрії та іншій жирній рибі, яка багата на омега-3 та омега-6, які активно беруть участь у синтезі тестостерону.
Яйця
У них багато білку та холестерину, які так потрібні чоловікам для створення статевих гормонів. Тому краще не лінуватися – готуйте щоранку омлет з двох яєць, щоб відчувати себе більш упевненим поруч із коханою.
Горіхи
Вони корисні тим, що значно збільшують кровообіг, та позитивно впливає на чоловічу силу. Рекомендується поєднувати горіхи з медом.
Часник і цибуля
Вони прискорюють кровообіг в організмі чоловіка, внаслідок чого активізується вироблення тестостерону. Також користь при вживанні цибулі та часнику полягає в тому, що вони мають антибактерицидну властивість.
Імбир
У ньому є корисні речовини, які можуть бути профілактичним засобом у боротьбі з простатитом. Саме тому рекомендується вживати і його. До слова, взимку його можна додавати в чай, щоб запобігати застудним захворюванням.