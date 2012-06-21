Захворювання серця і судин безпосередньо пов'язані з нашим харчуванням. Найбільше їм шкодить холестерин, який утворює «бляшки», що перешкоджають церкуляції крові. Є кілька продуктів, які необхідно прибрати з раціону (або хоча б зменшити їх вживання), щоб судини були в тонусі.
Цукор
Цей продукт небезпечний не тільки в чистому вигляді. Ви можете думати, що вживаєте кілька ложок, які кладете в чай або каву, але це не так. Цукор є в печиві, крекерах, соусах, сендвічах та інших продуктах. Його надмірне вживання призводить до ожиріння і тріщин стінок судин. Виключити цукор з раціону навряд чи вийде, але знизити його споживання можливо. Так як цукор на 98% складається з вуглеводів, краще вживати його з ранку. Так ви отримаєте більше енергії, яка буде підживлювати вас на початку дня.
Алкоголь
Спиртовмісні напої негативно впливають на судини з низки причин. По-перше, вони підвищують артеріальний тиск. По-друге, негативно впливають на печінку і знижують еластичність судин. Таким чином алкоголь погіршує роботу нервової системи – через це з'являються проблеми з серцем.
Перероблене м'ясо
Йдеться про м'ясні вироби: ковбаси, сосиски і напівфабрикати. Для їх виготовлення використовуються консерванти і канцерогени, які сприяють підвищенню рівня холестерину в крові. Фахівці радять купувати свіже м'ясо, а потім самостійно виготовляти з нього домашні ковбаси і сосиски. При вживанні перероблених продуктів настає відчуття насичення, але необхідних поживних речовин організм не отримує.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»