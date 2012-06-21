Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Аби задовольняти потреби сьогоднішнього ринку праці, Сумська обласна служба зайнятості широко практикує як навчання, так і перенавчання безробітних.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, з початку року здобували новий для себе фах понад 4 тисячі громадян. Серед затребуваних спеціальностей – зварник пластмас, кухар, елетрогазозварник, перукар, продавець, майстри манікюру та педикюру, водії та інші.
Та найбільш популярні – оператори та машиністи (кочегари) котельні. Впродовж нинішнього року їх здобули або ж підтвердили наявну кваліфікацію близько півтори тисячі громадян.
Загалом обласна служба зайнятості сьогодні співпрацює із майже п’ятьма тисячами роботодавців краю, які черпають тут необхідні для свого виробництва кадри.