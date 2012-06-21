Вчені виявили сліди флори та фауни в печерах Антарктики, нагрітих вулканічним паром. Це може свідчити про наявність там невідомих науці видів живих організмів.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на британське видання "Dailymail".
Нове відкриття зробила команда з Австралійського національного університету. Вони детально дослідили найбільш південний острів планети — Росса. Об'єктом аналізу стала мережа теплих печер, розташованих навколо гори Еребус — діючого вулкана в Антарктиді. Всі результати експедиції опублікували у науковому журналі "Polar Biology".
За словами провідного автора роботи Керідвена Фрейзера, на зразках ґрунту знайшли сліди ДНК. Велика їх частина належить рослинам і тваринам, які раніше знаходили і в інших частинах Антарктиди. Однак кілька фрагментів ДНК вченим виявилися не знайомі: їх просто не вдалося ідентифікувати. Фахівці вважають, що ці зразки можуть належати раніше невідомим видам тварин та рослин. Нині вся увага дослідників зосереджена на пошуку самих носіїв ДНК.
"Результати нашої роботи дають дуже інтригуюче уявлення про те, що може жити під льодом в Антарктиді", — зазначають дослідники.
Найближчим часом вчені планують провести тривалішу експедицію вглиб теплих печер та спробувати знайти нові сліди таємничих антарктичних істот. Проте вже існує припущення, що в глибині крижаних тунелів можуть існувати цілі унікальні екосистеми.