Київські депутати погодили назви для вулиць та об'єктів міста.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Нардепи КМДА з питань культури, туризму та інформаційної політики запропонували перейменування у столиці.
ВАРТО ЗНАТИ: У Києві декомунізували десять вулиць (перелік)
Зокрема, Московський міст в Оболонському районі пропонується перейменувати на Північний.
Також інакше може називатися вулиця Анрі Барбюса в Печерському районі — вулиця Василя Тютюнника. У тому ж районі провулок Панфіловців, ймовірно, стане провулком Іова Борецького. Окрім цього, комісія запропонувала назвати Трійцею безіменну площу серед вулиць Жилянська, Велика Васильківська та Фізкультури.
Також депутати впорядкували назви деяких зелених зон столиці. Парк Дружби народів планують перейменувати у парк «Муромець». Ім'ям Димитрія Пешева планують назвати сквер між вулицями Жилянська, Короленківська і Тарасівська. Нардепи запропонували присвоїти назву «Канадський» скверу на вулиці Січових Стрільців, 27. Можливо, буде перейменований сквер Андрія Іванова в сквер Латвійський.
Також, за рішенням комісії, необхідно уточнити назву «Парк відпочинку Оболонь в урочищі Наталка» — дати йому ім'я «Парк Наталка». Погоджено повернення Комсомольському масиву столиці історичної назви «Північно-Броварський», а мікрорайону Чапаєвка — історичної назви «Віта-Литовська».
Ці назви мають розглянути на пленарному засіданні Київради.