Державна служба зайнятості опублікувала дані щодо найбільших та найменших заробітних плат в Україні.
Найвищий рівень заробітку у 2017 році зафіксували у Києві – 11 643 гривні. Далі у рейтингу опинились Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька області, де люди заробляють у середньому 7 400 гривень. Значно кращі показники, аніж раніше, показало Закарпаття, де через міграційні процеси середня зарплата зросла до 6 700 гривень. Про це розповів в. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.
За його словами, покращення на Закарпатті спровокували самі роботодавці, які намагаються втримати кваліфікованих робітників. Загалом трудова міграція є значною проблемою, яка виникає через низьку зарплату у різних сферах.
«Нині найнижча зарплата у медсестер, лікарів, вихователів – це майже 3 тисячі 700 гривень за даними Держстату», – відзначив Ярошенко.
Виникають проблеми у податковій та банківській сферах, так як в країні війна. Але більшість підприємців погоджують, що кваліфіковані кадри заслуговують на гідний заробіток.
«Ми почали кампанію «живи і працюй в Україні» Ми звертаємося до молодих людей: якщо ти хочеш гідну роботу, у тебе має бути відповідна кваліфікація», – підсумував посадовець.