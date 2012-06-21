Бабине літо потішило українців кілька днів і поступилося місцем більш звичній осінній погоді. У двері стукає зима з морозами, віхолами і хурделицею.
А як одягалися наші предки сто років тому, коли приходили холоди?
Український Інститут Історії Моди поділився з BBC Україна фотографіями старовинного верхнього одягу та цікавими фактами про нього.
Речі, представлені у фотогалереї, зберігаються в приватних збірках: «Відкрита скриня», «Ешколь» та колекції Володимира Щибрі.
У селян у хаті були визначені особливі місця для одягу: зимовий верхній одяг зберігали у коморі, а юпки та керсетки – на жердинах під стелею.
Ширина домотканого сукна була 50-75 см, тому широкі деталі верхнього одягу збирались з декількох частин, він нагадував мозаїку.
Верхній суконний одяг чоловіків і жінок зазвичай був однаковим за кроєм. Різниця була лише у кількості оздоби - жіночий більше декорували різнокольоровими шнурами, вишивкою, шкіряними візерунками, китицями тощо.
Колір домотканого сукна для виготовлення свит залежав від породи та віку овець, поширених на певній території. При стрижці ягнят отримували вовну більш однорідну за кольором: чорну, білу або сіру.
В кінці ХІХ століття парубки носили важкі вовняні свити навіть влітку. Якою б не була спека, виходити "на люди" в одній сорочці вважалося непристойним. Тому свити одягали наопашки (накидали на плечі, не вдягаючи в рукава).