Бабине літо потішило українців кілька днів і поступилося місцем більш звичній осінній погоді. У двері стукає зима з морозами, віхолами і хурделицею.

А як одягалися наші предки сто років тому, коли приходили холоди?

Український Інститут Історії Моди поділився з BBC Україна фотографіями старовинного верхнього одягу та цікавими фактами про нього.

Речі, представлені у фотогалереї, зберігаються в приватних збірках: «Відкрита скриня», «Ешколь» та колекції Володимира Щибрі.

Верхній святковий одяг - сардак, пошитий із овечого сукна, оздоблений викладкою вовняним шнуром. Початок XX століття. Чернівецька область, Путильський район

У селян у хаті були визначені особливі місця для одягу: зимовий верхній одяг зберігали у коморі, а юпки та керсетки – на жердинах під стелею.

Поліська жіноча свита з білого овечого сукна, оздоблена вовняними шнурами та китицями. Початок ХХ століття. Рівненська область, Сарненський район

Ширина домотканого сукна була 50-75 см, тому широкі деталі верхнього одягу збирались з декількох частин, він нагадував мозаїку.

Поліська жіноча свита - латуха. Початок ХХ століття. Волинська область, Ратнівський район

Верхній суконний одяг чоловіків і жінок зазвичай був однаковим за кроєм. Різниця була лише у кількості оздоби - жіночий більше декорували різнокольоровими шнурами, вишивкою, шкіряними візерунками, китицями тощо.

Колір домотканого сукна для виготовлення свит залежав від породи та віку овець, поширених на певній території. При стрижці ягнят отримували вовну більш однорідну за кольором: чорну, білу або сіру.

Подільський чоловічий чугай "до стану" з доморобного сукна. Початок ХХ століття. Хмельницька область, Новоушицький район

В кінці ХІХ століття парубки носили важкі вовняні свити навіть влітку. Якою б не була спека, виходити "на люди" в одній сорочці вважалося непристойним. Тому свити одягали наопашки (накидали на плечі, не вдягаючи в рукава).

Чоловічий святковий верхній одяг - сардак. Початок ХХ століття. Івано-Франківська область, Косівський район

Курта (куртак) – традиційний верхній одяг селян. Пошитий із рядовини: тканини з лляної нитки із вовняним підтканням. Початок ХХ століття. Рівненська область, Сарненський район

Святкова жіноча свита, пошита із рядовини. Початок ХХ століття. Рівненська область, Сарненський район

  