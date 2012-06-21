В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші у світі автомобілі індійської марки Bajaj. Формально Bajaj Qute – це навіть не автомобіль, а квадроцикл із закритим кузовом та 4 місцями. Завдяки цим особливостям він вписується в чинні норми з екології та може вийти на ринок з небувалою ціною. Очікується, що за нього проситимуть менше $4000.
Довжина Qute – 2752 мм, ширина – 1312 мм, висота – 1650 мм. Чотиримісну «колісницю» оснащено одноциліндровим бензиновим двигуном потужністю 13,5 к.с. Максимальна швидкість – 70 км/год. Маса – 399 кг. Витрата палива приблизно 3 л/100 км. Коробкою передач служить п’ятиступінчаста «секвенталка».
Є в Bajaj Qute і багажник на 44 л, плюс ззаду за сидінням також є невеликий відсік. Qute обладнано замками дверей, ременями безпеки пасажирів і водія. Кузов – сталевий монокок. Кондиціонера немає, тільки вентилятор.
Звісно, такий автомобільчик – далеко не межа мрій споживачів, особливо за наявності альтернативи – старих іномарок, або тих-таки авто на «євро номерах». Цей ризик визнають і в компанії-імпортері, утім, вважають, що попит на найдоступніший автомобіль на ринку все-таки буде. Його покупцями бачать «комерсантів», які спеціалізуються на доставках дрібних товарів, або як транспорт для кур’єрських служб.
Остаточний цінник на Bajaj Qute в Україні ще не назвали, однак зрозуміло, що це буде найнижча ціна на ринку.