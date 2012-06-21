Купе Himera-Q, створене українськими фахівцями, помітили на європейських дорогах. Українське «дітище» засвітилося в передмісті Риги, Кекаві.
Автомобіль перевозили на евакуаторі, так що можна припустити, що цей той самий концепт-кар, що був показаний в Україні. В Іспанії наразі тестують два автомобілі.
ДОВІДКА «УК»
Український суперкар Himera-Q планують випускати дрібними серіями, а його ціна складе майже 700 тисяч євро. На вибір запропонують дві версії - бензинову і електричну. Перша, швидше за все, отримає V10 від Audi R8, а друга - чотири електродвигуни сумарною потужністю 1000 кінських сил.
Електричний суперкар зможе розганятися до 100 км / год за три секунди і розвивати швидкість 350 км / год, а його запасу електроходу вистачить на 500 км завдяки акумуляторній батареї на 86 кВт год.