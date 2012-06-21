Нещодавно німецький автовиробник підтвердив інформацію про те, що в лінійці бренду з'явиться кросовер T-Sport з купеподібним силуетом, який займе місце під T-Cross. У його основу повинна лягти платформа нового Polo. Видання Quatro Rodas повідомило, що Volkswagen має намір випустити ще один «паркетник» –менший і бюджетніший.
За словами керівника американського підрозділу Volkswagen Пабло ді Сі, мінімальна довжина автомобіля сегменту SUV становить 4 метри. Топ-менеджер також зазначив, що довжина колісної бази не повинна перевищувати в такому випадку 2.56 метра, інакше не вдасться дотриматися необхідних пропорції. Це загрожує тим, що автомобіль не буде виглядати як кросовер, а значить, виявиться непривабливим для клієнта.
Нагадаємо, що Volkswagen вже планував випуск маленького «паркетника», прообразом якого був концептуальний Taigun. В основі шоу-кара лежав хетчбек up! Довжина автомобіля складала майже 3.9 метра, а розмір колісної бази – 2.47 метра. Однак, проект закрили, порахувавши, що перспектив у такого маленького автомобіля немає. Але тоді був 2012 рік, і ринок не був сегментований настільки, як зараз. Нині плани щодо створення субкомпактних кросоверів є, наприклад, у Renault, Peugeot і Citroen.
Відомо, що VW Taigun, як і New Urban Coupe, буде створюватися в Бразилії, але географія продажів буде глобальною. Прем'єра новинки відбудеться ближче до кінця 2020 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»