Міндовкілля спільно з ПРООН в Україні презентували проект закону “Про засади зеленого відновлення України”. У заході взяли участь Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, Посол Швеції в Україні Мартін Оберг, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс, заступник Міністра Ольга Юхимчук, заступник голови Комітету Олена Криворучкіна, Генеральний директор Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу Президента України Микола Брусенко та керівник групи проектів з енергетики та охорони довкілля ПРООН в Україні Роман Шахматенко. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“"Build back better", "Build back greener" - вперше ці тези прозвучали ще у 2022 році у Лугано на Конференції з відновлення України. Далі був Лондон, Берлін, а цьогоріч, за тиждень відповідна конференція пройде у Римі. З початку повномасштабного вторгнення росії держава, бізнес, громадськість, міжнародні партнери постійно наголошують на важливості саме зеленого, збалансованого відновлення України. Однак чи однакові сенси закладаємо у ці поняття? Чи маємо єдине розуміння? Для того, щоб синхронізуватися та рухатися єдиним курсом, Міндовкілля спільно з ПРООН в Україні розробило законопроект про засади зеленого відновлення України, перший драфт якого презентували сьогодні”, - наголосила Світлана Гринчук.

За її словами, документ має стати правовою основою, яка об'єднає всіх у єдиному баченні зеленого відновлення, дозволить оперувати єдиними поняттями, визначить чіткі зрозумілі критерії “зелених” проектів, встановить принципи й правила, за якими відбудовуватимуть кожен сектор економіки.

“Законопроект, по-перше, встановить єдину термінологію, що внесе ясність й розуміння що є «зеленим відновленням". По-друге, дозволить залучати і освоювати інвестиції - завдяки імплементації європейської зеленої таксономії, що полегшить міжнародним інвесторам процес оцінки та відбору українських проектів. До прикладу, в ЄС за 1,5 року компанії інвестували 440 млрд євро саме в зелені інвестиції згідно з зеленою таксономією ЄС. Завдяки синхронізації нашого руху зможемо також отримувати допомогу – фінансову, експертну, технічну, та обмінюватися досвідом. Щонайменше €9.5 мільярдів в рамках Ukraine Facility мають бути спрямовані на зелене відновлення. Й законопроект сприятиме залученню цих коштів. Він також має значний потенціал для розширення на інші сфери, наприклад зелені облігації та корпоративні інвестиції”, - зазначила Міністр.

Наразі законопроект складається з 7 розділів, та окрім єдиної термінології, критеріїв та принципів зеленого відновлення, передбачає проведення процедури оцінки сталості, пропонує регулювання для зеленого інвестування, встановлює особливості відновлення деяких об’єктів, наприклад, критичної інфраструктури, закладає основи належного врядування та системи стратегічного планування на рівні держави.

Проект закону “Про засади зеленого відновлення України” був розроблений за підтримки експертів Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Роман Шахматенко, керівник групи проєктів ПРООН в Україні з енергетики та охорони довкілля, наголосив, що представлений законопроект — це вагомий крок до сталого майбутнього України:

"ПРООН в Україні пишається тим, що допомагає Україні впроваджувати ключові реформи та створювати зрозумілу і прозору рамку для всіх інвесторів, сприяючи втіленню принципу «відбудувати краще, ніж було» у підходах до відбудови, — додав Роман Шахматенко. — Співпраця з Урядом України над розробкою цього законопроекту є логічним продовженням попередньої роботи: у 2024 році ПРООН підготувала дослідження "Зелене відновлення України – керівні принципи та інструменти для тих, хто ухвалює рішення" і спільно з Швецією підтримала проведення парламентських слухань про зелену відбудову".

Під час заходу Голова ГО SaveDnipro Ірина Черниш презентувала концепцію Цифрової платформи зеленої трансформації та відновлення України. Задумана як інформаційна екосистема процесів зеленого відновлення, платформа стане єдиною точкою доступу до усіх даних про зелену трансформацію в Україні. Цифрове рішення забезпечить керованість та узгодженість процесів, систематизацію та облік заходів відновлення, прозорість та підзвітність реалізації державної політики зеленого відновлення, сприятиме налагодженню зв’язків між суб’єктами відновлення та створюватиме додаткову цінність для ініціаторів зелених проектів. Концепція платформи розроблена за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

“Звичайно, це лише перші напрацювання законопроекту, які потребують обговорення та спільної роботи з усіма стейкхолдерами. Тож ми закликаємо усі зацікавлені сторони долучатися. Текст документа вже опублікованона сайті Міндовкілля. Ми чекаємо на коментарі та пропозиції. Окремо організовуватимемо й секторальні зустрічі для детального обговорення законопроекту. Адже від якості правового регулювання, яке ми сформуємо сьогодні, залежатиме якість всього процесу відбудови вже завтра. Ми відкриті до дискусій та співпраці”, - зазначила Світлана Гринчук.