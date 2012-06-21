Архітектор інституту «Київметропроект» розповів про проект станцій метро на Виноградарі. Станція «Мостицька» буде зеленою, а «Проспект Правди» – жовтим, інформує «Вечірній Київ»
Станція «Проспект Правди»
На станції «Проспект Правди» архітектор хочуть встановити жовті металеві панелі. Проектанти жартують, жовтий колір асоціюється з радянською газетою «Правда», назву якої отримав проспект. Насправді причина проста: жовтий – колір сонця та радості.
Також на станції встановлять скляні панелі замість бетонних, які зазвичай використовують під час будівництва метро. Так можна буде побачити, з чого збудовано станцію.
Станція метро «Мостицька»
Станцію зведуть біля зеленої зони. «Мостицька» буде неподалік кінцевої зупинки тролейбуса №5. Колійні стіни пофарбують у зелений, а підлогу вкриють гранітними плитами. На станції також облаштують шумозахисні екрани та панелі. До речі, їх встановлять на всій лінії на Виноградар.
Вихід зі станції «Мостицька» зроблять незвичайним: за проектом, на даху облаштують газон, продовжуючи тему зеленого кольору.
Станція «Виноградар»
Станцію «Виноградар» будуватимуть після 2020 року, і проект уже готовий. Її розмістять усередині величезного житлового масиву, який звели на місці садів радгоспу «Пуща-Водиця». Архітектори вирішили пов’язати дизайн із назвою станції «Виноградар».
За задумом, 90 темно-фіолетових світильників мають викликати асоціації з виноградом. Простір облаштують, не виокремлюючи шляхову стіну в білому кольорі.
Станція «Вулиця Маршала Гречка»
Павільйон входу на станцію «Маршала Гречка» буде класичним з ескалаторами. У нішах, що будуть у дорожній стіні, хочуть встановити вертикальні світильники. Стеля буде рельєфною з додаванням синього кольору.