У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» №239 (6355), опубліковано 15 постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 11 грудня 2018 року, якими затверджено нові тарифи на послуги з розподілу електричної енергії обласним обленерго.

А саме: постанови НКРЕКП від 11.12.2018 №1827, №№1829–1835, №№1838–1843, №1845:

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

♦Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

♦Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»;

♦Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;

♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».

Ці постанови набирають чинності з 1 січня 2019 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»