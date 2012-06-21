У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» №239 (6355), опубліковано 15 постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 11 грудня 2018 року, якими затверджено нові тарифи на послуги з розподілу електричної енергії обласним обленерго.
А саме: постанови НКРЕКП від 11.12.2018 №1827, №№1829–1835, №№1838–1843, №1845:
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
♦Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
♦Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»;
♦Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»;
♦ Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО».
Ці постанови набирають чинності з 1 січня 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»