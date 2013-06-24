Україна взяла участь у 18-й сесії Конференції держав-учасниць Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яка відбулася у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Представники делегації, до складу якої, зокрема, увійшли заступник Міністра соціальної політики України Володимир Василенко, керівник постійного представництва України при ООН Андрій Мельник та начальник Відділу міжнародного співробітництва та протоколу Міністерства соціальної політики України Роман Волошин, стали учасниками загальної дискусії з впровадження Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Вони презентували досягнення України в системі підтримки людей з інвалідністю, серед яких: зміна підходудо працевлаштування людей з інвалідністю, розвиток реабілітаційних центрів, цифровізація соціальних послуг, державна програмабезоплатного протезування та забезпечення іншими засобами реабілітації.

У межах основної сесії делегація України долучилася до круглих столів щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю з числа корінних народів, використання штучного інтелекту для покращення інклюзії. Також йшлося про розширення можливостей людей з інвалідністю завдяки інноваційному фінансуванню, яке дозволяє забезпечувати адресну підтримку за індивідуальним планом потреб людини, розвивати нові форми соціальних послуг із залученням приватного сектору, та перейти від утримання — до інвестування у самостійність людини з інвалідністю.

Зокрема, Україна представила концепцію забезпечення спеціально обладнаних автомобілів для перевезення людей та дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. Планується, що до 2028 року понад 1300 громад в Україні матимуть спеціалізований автотранспорт. Це забезпечить людям з інвалідністю базову свободу пересування: вони зможуть вийти з дому, дістатися до лікаря, школи чи місця роботи.

Друга важлива ініціатива — впровадження компенсації за технічне переобладнання особистих автомобілів для керування особами з інвалідністю. Її реалізація сприятиме інтеграції людей з інвалідністю в суспільне життя, поверненню їхньої мобільності та незалежності.

«Міністерство соціальної політики України активно працює над посиленням інноваційного фінансування, щоб люди з інвалідністю отримували більш ефективну, гнучку та результативну підтримку, яка відповідає їхнім індивідуальним потребам. Ми фокусуємося на переході від моделі допомоги до моделі інвестування, від потреб людини — до рівних прав та можливостей, від утримання — до самостійності в повсякденному житті. Це цілком відповідає положенням Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю», — зазначив заступник Міністра соціальної політики Володимир Василенко.

Під час Конференції відбулися також додаткові заходи та двосторонні зустрічі делегації України з представниками делегацій інших країн, серед яких: Німеччина, Литва та Індія. Сторони обговорили можливості обміну досвідом та співпраці у галузі реабілітації людей з інвалідністю, їхнього працевлаштування та соціалізації, забезпечення протезами та іншими засобами реабілітації, а також деінституалізації та впровадження послуги підтриманого проживання.

Делегація України висловила вдячність міжнародним партнерам за підтримку на шляху впровадження системних змін у системі підтримки осіб з інвалідністю та забезпечення рівного доступу до якісних послуг, навчання, праці та гідного життя.