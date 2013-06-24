Одна з ключових цілей Мінцифри — забезпечити 98% громадян якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Для цього потрібно прискорити та спростити будівництво мереж мобільного звʼязку. І це стало можливим завдяки закону № 4321, який підписав Президент України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

В Україні досі є місця, де мобільний зв’язок нестабільний або зникає повністю, особливо вздовж автомобільних шляхів та у віддалених селах. Люди не можуть викликати екстрені служби чи спілкуватися з рідними. Підписаний закон дозволить операторам швидше та простіше розширювати покриття якісним мобільним зв’язком та інтернетом.

Відтепер оператори мобільного звʼязку будуть:

Швидше відводити земельні ділянки комунальної та державної власності. У середньому строки скоротяться із 6 до 3 місяців.

Розміщувати базові станції на землях інших власників без зміни цільового призначення через земельний сервітут. Раніше він використовувався тільки для прокладання ліній зв’язку під землею.

Установлювати пересувні базові станції, які необхідні для швидкого відновлення звʼязку на деокупованих територіях. Це прибере ризик їх демонтажу, адже на сьогодні порядок розміщення таких базових станцій відсутній.

Ці зміни допоможуть:

Швидше забезпечити мешканців віддалених сільських районів доступом до мобільного інтернету і як наслідок до державних онлайн-послуг.

Розширити покриття 4G вздовж автошляхів. Тепер зв’язок з’явиться там швидше, що важливо для безпеки людей та подальшого розвитку туризму.

Швидше відновлювати зв’язок на деокупованих територіях. Оператори скоріше отримуватимуть землю для будівництва нових мереж, а також зможуть розміщувати тимчасові споруди зв’язку без ризику їх демонтажу.

Щоб уникнути зловживань, документ також передбачає, що спрощеннями зможуть скористатися лише оператори, внесені до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг. Формування й контроль цього реєстру здійснює НКЕК — регулятор у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Вдячні Президенту України за підписання, а Парламенту, Голові та членам Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики та Голові Комітету ВРУ з цифрової трансформації — за підтримку закону. Працюємо, щоб забезпечити громадян якісним зв’язком навіть у найвіддаленіших куточках країни.