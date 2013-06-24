Держава розвиває якісні електронні послуги, щоб кожен українець відчував переваги цифрової держави, навіть у найважчі часи. Саме тому електронні комунікації є одним з пріоритетних напрямів роботи Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Щоб розвиток сфери був системним і ефективним, разом із партнерами було створено Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року.

На що це вплине?

Інтернет без меж. Незалежно від місця проживання — у селі чи місті, вдома чи в дорозі, в укритті або на роботі — швидкий і стабільний інтернет буде доступний кожному. Базова потреба, яка стане нормою.

Можливості для бізнесу. Інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС відкриває можливості для українських компаній. Вихід на міжнародні ринки стане простішим, нові клієнти та конкурентні переваги — доступними.

Сервіси без бар’єрів. Освіта, медицина, адміністративні послуги — все онлайн, швидко та без бар’єрів. Якісний зв’язок зробить їх доступними навіть у найвіддаленіших регіонах.

Інновації на експорт. Україна — цифровий хаб Європи. 5G, штучний інтелект, IoT — не просто слова, а дієві інструменти для розвитку. Це шанс для наших стартапів і технологічних компаній стати лідерами нового цифрового майбутнього.

Реалізація Стратегії відіграє ключову роль у розвитку національної економіки. Це більше інвестицій, додатково створений ВВП та надходження до бюджету:

56 млрд дол. додаткового ВВП в різних галузях економіки до 2030 року;

на 9 млрд дол. бюджет поповнять нові галузі. Серед них — цифрова медицина, онлайн-освіта, освітні технології, розумні міста та інше.

Стратегію розвитку електронних комунікацій створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України за підтримки USAID/UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» у співпраці з Офісом ефективного регулювання.