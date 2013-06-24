Держава розвиває якісні електронні послуги, щоб кожен українець відчував переваги цифрової держави, навіть у найважчі часи. Саме тому електронні комунікації є одним з пріоритетних напрямів роботи Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Щоб розвиток сфери був системним і ефективним, разом із партнерами було створено Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року.
На що це вплине?
- Інтернет без меж. Незалежно від місця проживання — у селі чи місті, вдома чи в дорозі, в укритті або на роботі — швидкий і стабільний інтернет буде доступний кожному. Базова потреба, яка стане нормою.
- Можливості для бізнесу. Інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС відкриває можливості для українських компаній. Вихід на міжнародні ринки стане простішим, нові клієнти та конкурентні переваги — доступними.
- Сервіси без бар’єрів. Освіта, медицина, адміністративні послуги — все онлайн, швидко та без бар’єрів. Якісний зв’язок зробить їх доступними навіть у найвіддаленіших регіонах.
- Інновації на експорт. Україна — цифровий хаб Європи. 5G, штучний інтелект, IoT — не просто слова, а дієві інструменти для розвитку. Це шанс для наших стартапів і технологічних компаній стати лідерами нового цифрового майбутнього.
Реалізація Стратегії відіграє ключову роль у розвитку національної економіки. Це більше інвестицій, додатково створений ВВП та надходження до бюджету:
- 56 млрд дол. додаткового ВВП в різних галузях економіки до 2030 року;
- на 9 млрд дол. бюджет поповнять нові галузі. Серед них — цифрова медицина, онлайн-освіта, освітні технології, розумні міста та інше.
Стратегію розвитку електронних комунікацій створено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України за підтримки USAID/UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» у співпраці з Офісом ефективного регулювання.