Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині після сильних дощів продовжують ремонти місцевих доріг, задіяні всі райони. У Новосанжарському та Козельщинському районах дороги вже відремонтували. На всі ділянки, які ремонтують, виїздить технагляд і перевіряє якість зробленого. Окрім того, підрядники щодня надсилають фото виконаних робіт. До сьогоднішнього дня ремонти в області проводилися на 22 дорогах.
Відсьогодні на Полтавщині приступили також і до виконання поточних середніх ремонтів. Першими їх розпочали лохвиччани. Тамтешні місцеві дороги перейшли на баланс Полтавської облдержадміністрації з початку цього року. Раніше ними опікувалася обласна Служба автомобільних доріг. На момент передачі цих доріг по області не вистачало близько 70% дорожніх знаків, а дорожня розмітка зносилася на 90%. Капітальний ремонт необхідно зробити на 80% автошляхів, а поточний середній – на 20%.
«На баланс нашої області перейшли дороги, які до цього майже ніколи й не ремонтувалися. На деяких ділянках були ями до 20 сантиметрів. Тому ми вирішили не перевантажувати департамент будівництва і створити окрему структуру – Агентство місцевих доріг. Воно опікується тільки дорогами. Уже маємо деякі результати. А підсумки підіб’ємо на кінець року», – розповів перший заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький.
Роботи розпочали з ямкового ремонту. На його проведення передбачено понад 43 мільйони гривень. Також до кінця року в області планують завершити поточний середній та капітальний ремонти.