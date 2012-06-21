Інтернет-магазин «Мої меблі» відкриває постійне представництво у столиці та пропонує киянам, які планують оновити інтер’єр у квартирі, зробити вигідну покупку.
Швидко та дешево:зручний сервіс від «Мої меблі»
Компанія «Мої меблі» нещодавно анонсувала відкриття постійного представництва у Києві:
https://moyamebel.com.ua/ua/contact/kievskaya/kiev.
Тепер кияни зможуть швидко й без будь-яких проблем оформити замовлення в інтернет-магазині та вчасно отримати товар із доставкою, навіть якщо вони проживають у віддаленому районі столиці.
Український споживач, який донедавна побоювався й досить скептично ставився до онлайн-шопінгу, тепер зрозумів переваги, зручність і користь інтернет-магазинів. Інтерес пересічного українця до якісного й дешевого можна зрозуміти: певні обставини змушують людину економити та обирати вигідніші умови, ніж пропонують офлайн-магазини.
«Мої мебелі» — це той випадок, коли інтернет-магазин поєднує у своїй концепції найважливіші параметри, серед яких:
- гнучка цінова політика: в каталозі представлено як бюджетні моделі, так і меблі преміум-сегменту;
- великий асортимент якісної сертифікованої продукції від іноземних та вітчизняних виробників;
- оперативна логістика в Києві й інших регіонах України.
Компанія пропонує постійні акції та знижки, тому покупець має змогу придбати диван або шафу дешево, а ще отримати бонус: безкоштовну доставку меблів. До речі, фішкою інтернет-магазину є те, що клієнт може оформити розстрочку і скористатися сервісом «Оплата частинами». Будь-який товар в інтернет-магазині можна придбати, оплативши вартість частинами.
Інтернет-магазин «Мої мебелі»: стильні меблі європейської якості
У каталозі представлено великий асортимент меблів, вироблених українськими та зарубіжними фабриками. Усі вироби відповідають європейським стандартам якості, вирізняються функціональністю та відмінними експлуатаційними характеристиками. Кожен виріб має сертифікат якості й відповідну технічну документацію. Поява в Києві постійного представництва «Мої мебелі», дасть змогу компанії якісніше і сумлінніше виконувати свої обов’язки перед споживачами.