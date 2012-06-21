Вартість квадратного метра житла у новобудовах, які зводяться у віддалених столичних районах, наступного року буде не меншою 15 — 17 тисяч гривень. Про це сказав віце-президент Київміськбуду Аркадій Бондарев, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Представник забудовника порадив потенційним інвесторам «чекати на підвищення і не втішається порожніми надіями на зниження ціни».
«У збиток забудовники не працюватимуть. Мінрегіон вивів собівартість будівельних робіт на 2018 рік у розмірі 14 340 грн/кв.м, тобто це мінімальна вартість без урахування суми за землю, технічну документацію тощо. Враховуємо і прогнози щодо зростання цін на електроенергію і пальне, а також зростання мінімальної зарплати. Додаємо все це до мінімальної ціни і вже маємо як мінімум 15 тис. — 17 тис. грн за кв.м для віддалених ділянок», — пояснив він.