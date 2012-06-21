Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні митний пост «Дяково-автомобільний», що належить до Закарпатської митниці, відзначився резонансним затриманням старовинних ікон.
Їх виявили інспектори в мікроавтобусі, що їхав із Чернівців. 37-річний водій із цього міста, виїжджаючи з України до Румунії, обрав для руху зелений коридор. Однак під час митного огляду з’ясувалося, що самого лише бажання проїхати «з вітерцем» замало. І на те у митників, які затримали відчайдуха, були підстави.
Під час огляду авто інспектори виявили у багажному відділенні три старовинні ікони, а також кілька картин та 4 картини, на перевезення яких через митний кордон потрібні дозвільні документи.
Водій пояснив, що речі йому передали малознайомі особи у Чернівцях, щоб перевіз за зазначеною адресою в одній із країн Євросоюзу. Однак цього не сталося, і за порушення митних правил культурні цінності вилучені. Буде проведена експертиза щодо історико-культурної цінності ікон і картин. Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.