Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За минулий рік заборгованість із виплати зарплати на Черкащині зменшилася на 13 млн. грн. (на 22,2%) і на 1 січня 2020 року становила 45,5 млн. грн. У цій сумі частка економічно активних підприємств сягає 63,6%, а підприємств-банкрутів — 32%.
Приміром, державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №14» заборгував своїм працівникам 1,1 млн. грн. Протягом останніх трьох років його намагалися реанімувати, пробували реформувати у центр реабілітації «атовців» чи центр первинної медико-санітарної допомоги, однак порозуміння з керівництвом закладу представники місцевої влади не знайшли. Як наслідок, підприємство перестало існувати, а приміщення руйнується.
Цей приклад називали учасники чергового засідання тимчасової комісії облдержадміністрації з погашення заборгованості, де наголошувалося: якщо підприємство працює збитково й нарощує борги, то це, зокрема, свідчить про неефективну роботу його керівника або ж бездіяльність. Якщо ж керівників неодноразово заслуховували, були надані рекомендації, а результат відсутній, то хтось має відповідати за бездіяльність.
Склалася критична ситуація й на підприємстві державної кримінально-виконавчої служби України № 62. Заборгованість тут сягає 160 тис. грн. Виробництво тут не розвивають, замовлень майже немає.
Стосовно названих підприємств, за результатами засідання комісії, будуть вжиті відповідні заходи.