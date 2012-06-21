У селі Благодатному Золотоніського району, яке лежать за 20 кілометрів від Черкас на протилежному березі Дніпра, визріла ідея об’єднатися громадою з обласним центром. Із пропозицією про потребу вивчення такої можливості до міського голови Анатолія Бондаренка звернувся сільський голова Володимир Янчий. Недавно на сільських зборах жителі Благодатного обговорили і внесли таку пропозицію.
Хоч колишня Чапаєвка (так село називалося до перейменування) славилася високими виробничими показниками, потужним сільськогосподарським підприємством, нині потроху здає позиції. Село, де нині 3400 постійних жителів і тисяча дачників, по суті, самостійно вже не спроможне ефективно господарювати. Дотація, яку бюджет села одержує від району, мізерна. Поповнити його за рахунок інших доходів важко, адже сільськогосподарських угідь у селі обмаль, а податків від нечисленних виробників недостатньо, щоб задовольнити потреби села. Чимало земель використовують садові товариства, частина лісу відійшла у державну власність. У населеному пункті є дитячий садок, велика школа, фельдшерсько-акушерський пункт, працює кілька підприємств. Як може, допомагає селу СТОВ «Чапаєвське». Приміром, за кошти цього підприємства відремонтовано будинок культури. Проте все це, як вважає сільський голова, погоди нині не робить.
Нестача коштів на соціальний розвиток боляче позначається на ситуації в селі, морально-психологічному здоров’ї його жителів. Хоч працездатного населення, зокрема молоді, тут чимало, через брак робочих місць люди змушені їздити на роботу в Черкаси та інші міста, а то й зовсім виїжджати. Проте хоч і причепився до села як реп’ях епітет «депресивне», місцеві жителі кажуть, що село ще можна зберегти і розвинути.
Недавно Благодатне відзначало 400-річчя. Багато гарних слів було сказано про працьовитих людей, які творили його славну історію, зміцнювали економіку. Однак треба, зберігаючи досягнуте, йти вперед. Саме тому селяни висловили підтримку ідеї об’єднання із громадою міста Черкаси.
Цього не заперечує й Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко. Його аргументи такі: чимало жителів Благодатного нині працюють на підприємствах міста, відвідують лікарні й інші заклади, діти займаються в міських гуртках. А з іншого боку, обласному центрові потрібно також розвиватися. Чому б місту не перейти в майбутньому на другий берег Дніпра?
Звісно, рішення про можливе об’єднання громад ухвалювати жителям обох населених пунктів. Однак і Черкасам, і Благодатному, як вважають в обох органах місцевого самоврядування, вигідно об’єднатися. Це дало б поштовх для розвитку і села, й міста. Анатолій Бондаренко вже доручив підготувати розпорядження про початок об’єднавчого процесу у зв’язку зі зверненням громади Благодатного. А в самому селі тривають подвірні обходи, щоб довідатися думку кожного селянина про можливе об’єднання територіальних громад.
Отож, є шанс місту й селу згуртуватися на вигідних умовах, щоб разом поліпшувати добробут.