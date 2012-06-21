Як прикрасити ялинку на зимові свята? Багатьох таке запитання бентежить, завдає клопоту. Умільці із селища Івано-Франкове на Львівщині Оксана Когут та Остап Сойка радять використати яворівську забавку. Кілька століть таку іграшку виготовляли з дерева в місті Яворів і на його околицях. Занепаду старовинне ремесло зазнало, по суті, у другій половині ХХ сторіччя. Уже десять років Оксана та Остап активно його відроджують.

Оксана Когут та Остап Сойка прагнуть продовжувати і розвивати традиції яворівської забавки. Для домашньої зеленої красуні Оксана та Остап виготовляють іграшки завбільшки 6—12 сантиметрів. Першу таку прикрасу вони створили у вигляді пташки. Потім з’явилася ціла серія янголиків. І не лише із зіркою, а й з контрабасом, трубою, скрипкою, саксофоном, дудочкою.

Носячи пташині прізвища, Оксана та Остап вирішили проекспериментувати і втілити в ялинковій прикрасі саме когутика (так на Галичині називають півня) та сойку. Когутика виготовили із гребінцем, сойка теж має особливість у формі. Згодом з’явилися розмаїті зірочки, бублики, сонечка, дівчата із крилами, їх певний час називали янголицями: одна з глечиком, друга — із дзвіночком.

Якось одна знайома народних умільців побачила ці дивовижні прикраси й запропонувала їх на ялинку не де-небудь, а у Ватикані. І на зеленій красуні на площі Святого Петра 2011 року заграли жовтими, червоними та зеленими барвами, притаманними яворівській забавці, численні янголики, пташки, коники. Наступними роками іграшки Оксани Когут та Остапа Сойки можна було побачити на ялинці у Львові. Отримали забавкарі пропозицію зі столиці. 140 виробів стали прикрасами головної ялинки країни, біля якої кияни та гості міста зустрічали 2017 рік. Подбали ще й про кілька великих конструкцій, які виставляли на дитячому майданчику, — гойдалки у формі коника, пташки, колиски. Створили для київської ялинки й верхівку. Її вінчала зірка, від якої донизу йшли видовжені промені, на них прилаштували по обидва боки янголів. Цьогоріч до цієї конструкції майстри з Івано-Франкового додали стрічку, на якій намалювали гілочку з червоних і зелених листочків, і розмістили ще двох янголів.

Якось, як на мене, трохи дивно, що ще жодного року такі іграшки не стали прикрасою ялинок на центральних площах Яворова чи Новояворівська, Івано-Франкового. Виходить, що забавку, яка пішла у широкий світ із цих теренів, визнають, нею захоплюються скрізь, але не на батьківщині.

Творення і яворівської забавки, і на її основі ялинкових прикрас тривале. Адже придбавши деревину, треба її порізати на дошки різної товщини, дати їм висохнути. Потім ці матеріали слід відповідно обробити. За лекалами майстри вирізають іграшки, шліфують, складають, клеять. І всі ці роботи розтягуються на кілька місяців.

Сировиною для виготовлення забавок слугує липа, хоч пані Оксана любить працювати і з осикою. Зауважує, що це листяне дерево родини вербових біліше від липи, тож коли розмальовує іграшку, виготовлену з нього, «отримує ефект, який хоче». Для розпису майстриня використовує суто традиційні для яворівської забавки рослинні мотиви: гілочки, квіточки.

У творенні дерев’яної ялинкової прикраси, як і загалом яворівської забавки, чимало чоловічої роботи, яка потребує фізичної сили. Пані Оксану це аж ніяк не лякає. Вона спочатку лише розмальовувала ці забавки, а її родич Остап Сойка вирізав деталі, але він працює реставратором в одному із львівських музеїв, тому часу обмаль. Отож умілиця прагнула опанувати сама цей процес. І їй це вдалося.

Крім ялинкових прикрас, Оксана Когут та Остап Сойка виготовляють традиційні яворівські забавки, такі, як робили кілька століть тому: візочки, тарахкальця, скрипки, сопілки, коники, пташки, що лопотять крильцями, деркачі, свищики, колотівки, лапавки. Є цілий набір мебликів, як-от: столик з кріслами, шафа, бамбетель, креденс, колисочка, ліжечко, трюмо. Роблять і копії старої тарадайки і подібні до неї веснянки. З’явилася навіть іграшка-велосипедист. Підготували цілу лялькову серію козаків на конях з різною зброєю, гетьманів.

Аби яворівська забавка якнайшвидше повернулася із забуття, тандем умільців з Івано-Франкового організовує майстер-класи. Їх проводили не лише в дитсадках, навчальних закладах, музеях, на фестивалях, а й на днях народження. Пані Оксана розповідає, що чимало разів представляла свої творіння в Польщі, Туреччині, Італії. Щороку українську забавкарку запрошують на Міжнародний фестиваль культури та мистецтв у Туреччині.

Яворівська забавка тут завжди викликає велику зацікавленість. У Києві, Львові, Коломиї іграшки Оксани Когут та Остапа Сойки можна було оглянути на виставках. Але є в цього творчого тандему заповітна мрія: створити в рідному Івано-Франковому інтерактивний музей яворівської забавки. Селищна рада проголосувала за їхню ідею. Орендуватимуть стару будівлю, отже водночас збережуть пам’ятку архітектури місцевого значення.

Лесь ЯВОРІВ

для «Урядового кур’єра»