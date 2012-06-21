Святий Миколай до українців уже завітав, подарунки під подушку поклав. А ще нагадав, що до Різдва Христового та Новоріччя треба готуватися, аби весело й гідно їх зустріти. У нашого народу із цими святами пов’язано чимало яскравих звичаїв та обрядів. Зокрема, прикрашати ялинку. Але не обов’язково задля цього вирубувати вічнозелене деревце. Вже понад десять років у нашій країні організовують виставку-конкурс «Замість ялинки — зимовий букет». Такий проект, за словами Тетяни Нюні, методиста Тернопільського комунального центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, спрямований на відродження українських різдвяних традицій, екологічного виховання дітей, розвитку їхніх творчих здібностей.
Цього року понад 40 загальноосвітніх, професійно-технічних, а також дошкільних і позашкільних навчальних закладів Тернополя вирішили представити власні творчі роботи на виставці-конкурсі. Переможців визначало фахове журі. Оцінювали не лише креативність, а й те, щоб понад 70% матеріалів виробу були природними. Переможців визначали у номінаціях «галицькі сувеніри», «ялинка», «різдвяний дідух».
Нинішнього грудня в Україні вперше вихідним і святковим днем стане відзначення Різдва Христового й за григоріанським календарем. Учні 8-Б класу третьої тернопільської школи з огляду на це підготували композицію «Різдво — єдине у своїй суті», в якій продемонстрували головне у традиціях відзначення Різдва західного і східного віросповідання. «Хоч способи та символи відрізняються, вони сповнюють нашу душу святковістю, теплом, милосердям», — каже учениця Дарина Сліпченко.
Ось медово-мигдальний будиночок — символ католицького Різдва. А це вже віфлеємська зірка, з якою українські дітки ходять колядувати. Батьки допомагали дітям у створенні конкурсної різдвяної композиції.
До речей-атрибутів восьмикласники додали також дідуха, янголів, козака, горішки, ляльку-мотанку, картинку «Ніч перед Різдвом», яку створили за допомогою борошна та клею. Виставили й глиняний посуд, який власноруч виготовили в гуртку гончарства. Можна побачити також дерев’яне кухонне начиння, сімейну реліквію родини Біликів-Федонюків, бо в ній упродовж Різдвяних свят прийнято споживати їжу лише з дерев’яного посуду.
Учні Тернопільської класичної гімназії виготовили ялинку достатку. Вчитель трудового навчання Наталія Остапенко розповідає, що для цієї роботи застосували волоські горішки та ліщину, шпагат, мішковину, свічку, ялинкові шишки, елементи декору.
Стилізовану ялинку репрезентували й учні ЗОШ №23. Основу її зробили з тканини. По спіралі, зазначає Оксана Харковська, вчитель образотворчого мистецтва, декорували витинанками — сценками з різдвяного вертепу, зимовими пейзажами, деревами, хатинами, ялинками. Їх виготовили учні школи, які відвідують гурток «Барви Галичини».
Восьма тернопільська школа вирішила на виставці-конкурсі показати кілька композицій. Звісно ж, учні разом з учителями подбали про «Зимовий візерунок», застосувавши такий вид рукоділля, як джутова філігрань.
2018-й за східним календарем — рік Собаки. Отож школярі взялися за втілення теми «Шукаю друга в новому році». І доброго, лагідного песика створили з природних матеріалів, передусім із суцвіття очерету.
Утім, які матеріали тільки не використовували вмілі дитячі руки! Це справді великий і пишний зимовий букет розмаїття робіт, якими можна прикрасити свята.