Головну новорічну красуню Рівного, яка місяць радувала городян, вже відвезли до міського тресту зеленого господарства.
— Тут гілля перероблять на щепу, яку спалять на комунальних підприємствах міста, а зі стовбура вже традиційно зроблять лавочки, — каже заступник Рівненського міського голови Олексій Хмилецький. — Так відбувається вже вісім років поспіль. З цьогорічної ялинки вийде 4—5 лавок.
А ялинки від рівнян з радістю приймають у Рівненському зоопарку.
— Верблюди, зебри, вівці, лами, кози обожнюють вітамінну ялинкову і соснову хвою, — каже представник зоопарку Анна Паршина. — Гілки годяться на підстилку, а стовбури йдуть на опалення закритих вольєрів тропічних тварин. Наш зоопарк долучився до програми енергозбереження, і до зими в нас встановили три твердопаливні котли. Тож від ялинок не викидаємо нічого.
До слова, більшість городян висловилися за те, щоб у наступні роки головна красуня Рівного була штучною.