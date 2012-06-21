З ініціативи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства та підтримки Сумської ОДА в області вперше розпочато передноворічну акцію «Придбай ялинку у горщику — зроби своє оточення кращим». Ідеться про активне використання на новорічні свята ялинок у горщиках, які вирощують у кожному з 12 лісгоспів управління. І до цього на Сумщині так вирощували зелені красуні, які після новорічно-різдвяних свят можна подарувати школам, дитячим садкам, лікарняним закладам, релігійним та іншим організаціям. Навесні їх садили у відкритий ґрунт на прилеглих територіях і так продовжували їхній вік.
Як повідомили в управлінні, вперше ялинки в горщиках стали вирощувати у Великобобрицькому лісництві Краснопільського лісгоспу 10 років тому, а незабаром облаштували окрему алею іменних ялинок завдовжки 300 метрів, яка стала природною пам’яткою. Нині на ній ростуть до півтори тисячі дерев, зокрема 45, які подарували тутешні жителі.
Цього року за підтримки студентів і викладачів факультету садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету підготовлено окрему брошуру-посібник про особливості догляду за ялинками в горщиках, яку вручатимуть кожному, хто придбає таке деревце. В області вже визначили місця і дні передноворічних ярмарків, де продаватимуть такі лісові красуні, серед яких будуть і блакитні. До речі, їх висота — 30 сантиметрів — 1,5 метра (вищі не рекомендують висаджувати, оскільки дуже високий ризик, що вони не приживуться), ціна — понад 100 гривень.
А вже вишикувалася своєрідна черга з тих, хто після свят готовий прийняти в подарунок ялинкові горщики.