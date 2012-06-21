Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Рівненські комунальники радять містянам залишати використані ялинки біля смітників. Але робити це одразу після Водохреща, а не навесні, як часто буває.
«У міському тресті зеленого господарства їх перероблять на щепу, яка слугує для опалення наших альтернативних котелень», — каже начальник управління житлово-комунального господарства міськвиконкому Ярослав Сахнюк.
А ось у зоопарку такі ялинки не прийматимуть. Бо вони, пояснюють його фахівці, втрачають свої поживні властивості. До того ж, побоюються зашкодити звірам залишками іграшок. Хоча загалом хвойні дерева корисні для всіх копитних: лам, кіз, овець, верблюдів. Причому, насититися вітамінами з них найкраще можна саме взимку. Тому в зоопарку приймали лише ті ялинки, які не розпродали перед святами.
Гілки ж центральної красуні міста теж перетворяться на щепу. А чи зроблять зі стовбура лавки для парку, як це було в попередні роки, залежить від його якості. Адже наша ялинка, на відміну від столичної, радуватиме рівнян та гостей міста до Водохреща.
До речі, вже наступного року міський голова Володимир Хомко пообіцяв запитати у рівнян, якої головної ялинки вони хочуть: якщо більшість висловиться за штучну, її неодмінно придбають. Щоб зберегти побільше живих.