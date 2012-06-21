«Яндекс.Україна» повідомив своїх клієнтів, що у зв’язку із тим, що «Яндекс» є серед переліку юридичних осіб, до яких вводяться санкції, компанія зупиняє виконання своїх фінансових зобов'язань, а також не гарантує належного виконання інших зобов'язань на термін дії санкцій.
Про це повідомляє mind.kiev.
У компанії зазначили, що введення зазначених санкцій є для «Яндекса» надзвичайною і невідворотною за даних умов обставиною, яка позбавляє його можливості виконувати свої зобов'язання за договором.
Нагадаємо, що Міністерство інформаційної політики України подало на розгляд СБУ список з 20 антиукраїнських інтернет-ресурсів.