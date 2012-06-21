У листопаді в українському сегменті соцмереж відбуватиметься флешмоб під хештегами #ЯнеДаю та #IDontBribe. Всіх охочих закликають розповідати про власний досвід протидії корупції.
Акцію ініціювали в Transparency International Україна.
«Мета цьогорічної кампанії «Я не даю» — пробудити у людях відчуття власної відповідальності за потурання корупції.
Вивести з тіні замовчувану проблему побутової корупції, прирівнявши її до проблеми насилля, та запитати в українців — як вони самі собі пояснюють хабар?
Показати тим, хто має сміливість і небайдужість боротися з корупцією, що вони не одні, що вони роблять корисну і важливу справу, що нас таких багато», — розповідає Ольга Тимченко, керівник департаменту комунікації ТІ Україна.
Також в Transparency International розробили промо-кампанію до «Я не даю».
У 17 українських містах з'явилися провокативні біл-борди з бізнесменом, який зізнається, «що дає, адже його змушують»; зі студентами, які «дають, бо звикли» та з хворим, який «дає, аби вижити». Аудіо- та відео-ролики із цими персонажами також будуть демонструватися у ЗМІ.
Згідно з останнім соцопитуванням фонду «Демократичні ініціативи», протягом останнього року близько 25% українців давали хабарі.
Приблизно половина населення оцінює хабар як неприпустиме явище, 44% — як негативне, і лише 9% — вважають його «нормальним способом вирішення проблем».