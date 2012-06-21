У місті Немирів компанія «ФуджікураАутомотів Європа», яка є одним зі світових лідерів з випуску кабельної продукції для провідних автомобільних брендів, наприкінці грудня цього року планує ввести в експлуатацію першу чергу свого виробництва.
За словами заступника генерального директора «Фуджікура Україна» Оксани Лашманової, нині 200 вінничан завершують навчання у Львові та зможуть почати працювати. Загалом компанія має намір працевлаштувати майже 700 осіб, забезпечивши їх гідною зарплатою й соціальним пакетом.
Тож у райцентрі Немирів під головуванням директора департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації Володимира Мережка відбулася виїзна нарада з представниками компанії. Учасники зустрічі в робочому форматі обговорили питання набору працівників, надання консультативної допомоги в оформленні необхідної проектної документації та збільшення потужностей електропостачання майбутнього заводу.