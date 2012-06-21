Компанія "Toyoda Gosei", один із підрозділів японського виробника "Toyota", презентувала автомобіль "Flesby II" з м'яким та гнучким кузовом.
Про це повідомляє видання "Dailymail".
Розробники представили модель "Flesby II" як ультракомпактний автомобіль майбутнього. Його особливість – у новому матеріалі "e-rubber", який може змінювати форму за допомогою електричних сигналів. Оскільки така "електрогума" повністю покриває бокові панелі автомобіля, "Flesby II" здатний модифікувати свою форму під час небезпечних ситуацій. Під час аварій, наприклад, машина може полегшувати удар як для водія, так і для пішохода.
Крім цього "e-rubber" відмінно проводить світло. Оптику на автомобілі розмістили з усіх боків, включно з панелями біля коліс. Це, на думку розробників, є безперечною перевагою: "Flesby II" не лише чудово видно вночі, він також здатний передавати світлом символи, щоб попередити інших автомобілістів та пішоходів про свої маневри.