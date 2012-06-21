Ви не курите, сидите в офісі і працюєте, тоді як колеги-курці декілька разів на день бігають за порцією «свіжого диму»? Японська маркетингова компанія вирішила виправити цю несправедливість, пише Independent.
Щоб компенсувати час, який курці витрачають на цигаркові паузи під час робочого дня, Piala Inc додала своїм працівникам-некурцям шість днів до відпустки на рік.
Це сталося після того, як некурці пожалілись, що працюють більше за колег, які полюбляють цигарки.
За словами персоналу, компанія серйозно сприйняла скаргу.
Їхній офіс — на 29 поверсі, тому одна перерва на цигарку забирає як мінімум 15 хвилин.
Компанія сподівається, що додаткові 6 днів для некурців стануть чудовим стимулом для інших працівників кинути шкідливу звичку.