Окрім модернізації Бортницької станції аерації за допомогою уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), розпочато проект з реконструкції дюкерів, що пролягають через Дніпро. «Амбітний проект щодо БСА дасть змогу Києву за рахунок підтримки японського уряду, залучених кредитних коштів, державної підтримки через ДФРР і місцевого бюджету реалізувати реконструкцію другої черги каналізаційного колектора в Києві, дюкерів через Дніпро, а також модернізувати станцію», — зазначив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на спільній прес-конференції з Послом Японії в Україні Шіґекі Сумі та координатором системи ООН в Україні Нілом Вокером. Зустріч було присвячено наданню Україні фінансової допомоги від уряду Японії обсягом 3,6 мільйона доларів.
«Очікуємо на місію JICA для дослідження можливостей реалізації проектів щодо поводження з побутовими відходами у Києві, Дніпрі, Харкові. Співпрацюватимемо з урядом Японії і в реалізації інфраструктурних проектів у Миколаївській області, зокрема реконструкції портової інфраструктури й будівництва мосту через Південний Буг», — цитує служба віце-прем’єр-міністра слова Геннадія Зубка.
Японський дипломат підтвердив готовність свого уряду й надалі надавати підтримку Україні через систему ООН: «З 2014 року Японія надала Україні фінансову підтримку на 1,86 мільярда доларів. Через фінансові організації реалізовано проектів, включно з ООН, на суму 45 мільйонів доларів, спрямованих на допомогу відбудови сходу України. У 2018 році ми плануємо надати ще чотири мільйони доларів на реалізацію проектів, імплементованих ООН та відповідними агенціями».
Основні проекти стосуються розвитку й розбудови можливостей у громадах Донеччини й Луганщини, малого й середнього бізнесу та підприємництва, технічної допомоги малим підприємствам, створення робочих місць для ВПО, ремонту житлових будинків, об’єктів освіти й медицини, психосоціальної допомоги, навчання й тренінгів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»