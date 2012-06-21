Японія з 1 січня 2018 року спрощує візові вимоги для короткострокового перебування громадян України.
Про це повідомили у прес-службі посольства Японії в Україні.
З нового року українцям буде розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування з діловими цілями, культурних і наукових діячів. Також термін дії віз буде збільшений з трьох до п'яти років.
Крім того, на додаток до існуючих одноразових віз будуть введені багаторазові візи з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів для короткострокового перебування з різними цілями, в тому числі туризму.
Також у разі самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно буде надавати документи від гаранта.