Україна планує інвестувати в чорнобильську зону відчуження. І наша сторона схвалює участь Японії в цьому напрямі. Це стане чудовою нагодою привернути увагу до важливості питання безпеки атомних електростанцій. Таку тезу висловив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з делегацією Японської Держави на чолі з очільником Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі.
На думку поважного гостя, безпека, пов’язана з ядерною енергетикою, має стати одним із ключових напрямів двосторонньої співпраці, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Під час зустрічі також обговорювали питання можливої співпраці в галузі інформаційних технологій. Пан Морі вважає, що саме вектор ІТ може стати поштовхом для розвитку України: «У мене склалося враження, що розвиток цієї сфери відкриває майбутнє вашої країни». Олексій Гончарук додав, що сьогодні ІТ-індустрія одна з найпрогресивніших в Україні.
З поважним гостем із Японії зустрівся також Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.